- Elex II sortira le 1er mars 2022

Publié le Jeudi 18 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Elex tri-cité ?

Après un premier opus loin d'être inoubliable, THQ Nordic dévelloppe actuellement Elex II, une suite dans la même veine puisqi'il s'agira également d'un action-RPG en monde ouvert. Suite qui vient d'être officialisée pour le 1er mars 2022.Retour sur la planète Magalan, en paix depuis les événements d'Elex premier du nom. Mais forcément, une nouvelle menace débarque et il faut repartir au combat. Le héros du premier opus, Jax, est de retour et va devoir unifier les clans pour faire face à ce nouvel ennemi.5 factions majeures se disputent le pouvoir sur Magalan. Les Bersekers, les Outlaws, les Albs, les Clerics et les Morkons. Chacune sera jouable, offrant ses propres armes et compétences. Le joueur pourra choisir d'en intégrer une.Elles sont été présentées dans une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.