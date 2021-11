- Alerte Rouge : découvrez le nouveau Pixar

Publié le Jeudi 18 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Alerte rouge chez une adolescente, vous êtes certains que ça parle de panda ?

Disney et Pixar ont mis en ligne une nouvelle bande-annonce de leur prochain film, Alerte Rouge. Et ce n'est pas l'adaptation du jeu de stratégie signé Westwood Studios, sorti en 1996. Mais pas du tout. Du tout du tout.Prévu pour le 30 mars 2022, Alerte rouge raconte les aventures de Mei Lee, une jeune adolescente de 13 ans, tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère trop protectrice et les affres de l’adolescence. Mais dès que ses émotions prennent le dessus, Mei se transforme en panda roux géant...Le film est réalisé par Domee Shi, à qui l'on doit déjà le court-métrage Bao, qui avait fait sensation en première partie du film Les Indestructibles 2. Ce sera aussi la première femme à réaliser un film chez Pixar.