- Klang 2 : le jeu de rythme est désormais disponible

Publié le Jeudi 18 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Daft Klang

Jeu d'action et de rythme complètement hystérique, Klang 2 est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il vient aussi d'être annoncé sur PS5 et Xbox Series...Vous incarnez Klang, un guerrier dont les combats s'effectuent en respectant le rythme de la musique. 30 titres d'EDM (Electronic Dance Music) vous attendent, autant dire que ça va aller très très vite et que le jeu va être totalement fou. 6 chapitres, chacun conclut par un combat de boss seront à maîtriser.A découvrir en vidéo, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble.