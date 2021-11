- Riot Forge annonce Song Of Nunu: A League of Legends Story et CONV/RGENCE: A League of Legends Story

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Re LOL alors

Outre les deux jeux issus de l'univers de LOL (League of Legends) déjà disponibles, à savoir Ruined King: A League of Legends Story et Hextech Mayhem: A League of Legends Story ( voir news précédente ), Riot Forge a également annoncé deux jeux tirés du même univers et à paraître en 2022. La famille s'agrandit.Song Of Nunu: A League of Legends Story sera un jeu d'aventure solo qui raconte l'histoire de Nunu et Willump, partis à la recherche de la mère perdue de Nunu. Le jeu est attendu sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, et sur PC via Steam, GOG.com ainsi que l'Epic Games Store.Enfin, CONV/RGENCE: A League of Legends Story est un jeu de plateforme d'action en 2D dans lequel le joueur peut remonter le temps. On n'en saura pas plus.