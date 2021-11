Far Cry 6 s'offre un DLC de Far Cry 3...

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Mettons de l'eau dans le Vaas

Ubisoft vient de publier le premier DLC de son Far Cry 6, sorti sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Mais si, Far Cry 6, vous savez ! Le jeu que nous n'avons pas aimé mais qui a remporté l'adhésion de plein d'autres confrères à qui l'on souhaite le meilleur , et qui avaient sans doute raison Et bien bonne nouvelle pour eux, ce nouveau DLC de Far Cry 6 va les entraîner dans Far Cry 3, ou à peu près. Intitulé « Vaas : Folie », il va vous permettre d'incarner Vaas Montenegro, le méchant très réussi, lui au moins, de Far Cry 3. Ce DLC permettra de mieux le comprendre, le connaître, via une expérience façon roguelite : à chaque mort, vous recommencez depuis le début.« Vaas : Folie » est disponible au prix de 15 €, et est inclus dans le Season Pass de Far Cry 6. Les deux prochains DLC sur Pagan Min et Joseph Seed, respectivement antagonistes de Far Cry 4 et Far Cry 5, le seront également.