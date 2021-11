Combat Mission Cold War : un nouveau wargame sur PC

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La fin du monde est proche

Combat Mission Cold War, un jeu signé Matrix Games, est désormais disponible sur Steam . Le jeu se focalise sur les années 1979 à 1982 d'un conflit larvé qui a appeuré le monde entier. Et se lance dans une série de "Et si..." pour vous faire vivre des batailles ficitves, mais qui auraient pu être réelles...Il propose 15 scenarii de jeux et 3 campagnes.La première est un entraînement au camp militaire National Training Center situé dans le désert Mojave et vous permettra de simuler un affrontement avec les russes.La deuxième est une campagne US en Allemagne de l'Ouest. Deux versions de cette campagne sont disponibles : 1979 et 1982; avec des équipements différents.Enfin, la dernière est une campagne russe où vous devrez freiner une invasion US.