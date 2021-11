Les meilleurs jeux vidéo à jouer à la maison cet hiver

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 09:29:59 par Hors rédactionnel

Certains jeux sont parfois attendus comme le Messie, et nul doute quequi vient tout juste de sortir fait partie de ceux-là. Après déjà un quatrième opus qui avait ravi les fans et la critique , ce passage sur les consoles de nouvelle génération et sur la Xbox Series X, puisque Forza est une exclusivité de Microsoft, faisait saliver. Et il est peu dire que les développeurs de Playground Games ont réussi leur pari en proposant leur meilleur jeu en date, aussi bien en termes de contenu que de graphismes. Si les mécanismes du jeu ne changent guère, la délocalisation de l’action au Mexique et la multiplication des missions différentes et des options personnalisables en font un des jeux de la décennie, sa note de 19/20 sur jeuxvideo.com en atteste. Il vous faudra certainement empiéter sur l’automne ou le printemps pour découvrir tout ce quea à offrir, en faisant donc un jeu parfait pour cet hiver.La chaleur du Mexique de Forza tranche toutefois avec l’ambiance habituelle de Décembre. D’autres jeux jouent sur la temporalité en proposant des simulations de sport se passant dans le froid. On peut déjà citer le classiquequi a fait peau neuve cette année, corrigeant de nombreux problèmes récurrents de gameplay et d’animation, rendant ce jeu de hockey sur glace, le seul sur le marché et parfois donc un peu fainéant sur ses innovations, bien plus plaisant que ses dernières versions. Bien plus original est, jeu développé par Ubisoft et sorti le 28 Octobre dernier. S’appuyant sur un monde ouvert et un principe de jeu assez similaire à celui de Forza,nous propose d’explorer des montagnes à travers différentes activités sportives tels que le ski, le snow et le vélo mais aussi le wingsuit pour des sensations de vitesse ultimes. Là-aussi, le nombre de missions différentes est énorme et vous occupera de nombreuses heures avant de terminer tous les défis. Un jeu idéal donc pour les passionnés de montagne bloqués en ville cet hiver.Jouer à un jeu l’hiver ne veut pas non plus forcément dire devoir allumer sa console et dépenser 60 euros pour un nouveau jeu. L’hiver est aussi l’occasion de prendre son temps pour se pencher sur des jeux qui sont plus des loisirs sur Internet que de véritables jeux vidéo. On peut notamment penser aucomme parfaite activité hivernale. Populaire depuis deux décennies, le poker en ligne permet de se frotter à des joueurs du monde entier tout en essayant de gagner de l’argent et est un très bon moyen de tuer l’ennui dans une longue soirée de Janvier pour ceux qui n’ont ni console ni PC trop puissant.Dans le même ordre idée, lessont aussi souvent plus prisés l’hiver. Ceux-ci proposent une grande diversité de jeux différents, avec machines à sous et roulette en passant par blackjack, craps et souvent de nombreuses nouveautés ainsi que tout un tas d’autres jeux de casino moins connus. Ce genre de sites est donc parfait pour passer le temps sans trop se prendre la tête tout en ressentant le fun et l’excitation propres à l’ambiance des casinos véritables. En général, ce seront les joueurs un peu plus âgés qui se rendront sur ces sites tandis que les plus jeunes préféreront encore les jeux vidéo.Mais jeunes et vieux pourraient tous se retrouver autour des jeux de ce dernier paragraphe, ceux des jeux de sport d’hiver les plus réussis de l’histoire du jeu vidéo. Sans surprise, c’est Steep qui occupe la première place de cette catégorie. Sorti en 2016,, qui proposait de dévaler un nombre incroyable de pente aussi bien en snowboard qu’en ski, avait surpris son monde par sa variété et sa qualité ;s’en est d’ailleurs clairement inspiré. Il permettait en plus de participer aux Jeux d’Hiver de Pyeongchang. Bref, ce jeu est complet et toujours un grand plaisir à jouer.Mais d’autres jeux plus anciens ont aussi marqué l’histoire, cependant il sera plus difficile d’y jouer cet hiver car les machines les proposant sont rares. On pense là notamment aux grands classiques, sorti en 1985,, sorti en 1998, ou, sorti en 2001. Plus accessible de nos jours est, le plus réussi de tous les jeux vidéo officiels des Jeux Olympiques d’Hiver. Avec des sensations de vitesse bien présentes et de nombreuses épreuves, les JO d’Hiver comptaient enfin leur jeu-référence.