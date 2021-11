Outriders : la mise à jour New Horizons disponible aujourd'hui

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Améliorations tant attendues ?

La mise à jour New Horizons pour Outriders sort dans la journée. Cette nouvelle mise à jour ajoute quatre nouvelles expéditions, la transmogrification, la suppression du chronomètre en expédition, de nouvelles apparences d'armes, un rééquilibrage des classes, compétences et modifications, et une refonte de la boutique de Tiago ainsi que de nombreux correctifs.D'autre part, une extension est prévue pour le printemps 2022.Si vous voulez vous replonger dans le test du jeu, c'est par-ici que ça se passe