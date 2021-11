Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition pour le 30 novembre

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plus et mieux

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition sortira le 30 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Au menu, le gameplay a été peaufiné sur toutes les plateformes via des correctifs, l’élimination de bugs, des ajustements en termes d’équilibrage et de level design, ainsi que des améliorations de l'IA.Cette nouvelle version comprend toutes les mises à jour et patches sortis à ce jour sur le jeu.Du nouveau contenu est également prévu : un mode de jeu inédit proposant des défis et qui sera accessible depuis le menu principal une fois le jeu fini. Sur Xbox, ce mode sera Vykkers Labs (traverser les niveaux le plus vite possible ou sans mourir) avec un classement mondial. Sur PC et PlayStation, ce sera le mode Toby's Escape (découvrez l'histoire de Toby).Les joueurs déjà en possession du jeu recevront la mise à jour Enhanced Edition gratuitement.