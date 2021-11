Dying Light 2 Stay Human, un long parkour avant l'arrivée

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le grand sot

On continue avec la lente découverte de Dying Light 2 Stay Human, l'un des jeux les plus attendus de l'année prochaine, et cette fois-ci, c'est le parkour que les développeurs nous proposent d'étudier.Storror, le collectif d'athlètes britanniques, est à la manoeuvre.Ils ont collaboré avec l'équipe de développement pour donner des idées de mouvements et compétences particulières. A découvrir en vidéo.