Noara: The Conspiracy, le plaisir d'un bon Moca ?

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'en ai bien besoin ce matin...

Appelé de la sorte en référence au port yéménite d’où le commerce mondial du café a pris son essor, le Moka est une variété de café à l’origine du café arabica que l’on trouve aujourd’hui à travers le monde . Considéré comme un café de grande qualité et riche en goût, le Moka est une des variétés les plus populaires et... hein ? Moca, pas Moka ?Ah...Le Moca est l'acronyme de Multiplayer Online Chess Arena. Noara: The Conspiracy est un mélange de jeu de stratégie, de tactique, d'auto-chess, de MOBA... un jeu au tour par tour mais qui propose aux joueurs la possibilité de jouer en temps réel pendant le tour adverse.Basé sur l’univers heroic-fantasy des livres de Jérémy Filali, le fondateur d’Atypique Studio en charge du projet, Noara sort le 15 novembre sur PC, via Steam Vous allez contrôler une armée et devoir défaire l'armée adverse. 20 capacités de bastion, 92 compétences d'unités et 50 objets bonus sont inclus dans le jeu.