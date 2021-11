Shin Megami Tensei V est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 15 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Nahobino ? Sérieux ?

Shin Megami Tensei V est désormais disponible sur Nintendo Switch. Nous sommes sur le test, il débarque dès que Vincent aura démonté le jeu de fond en comble pour en retirer toute la substancielle moëlle.Niveau scénar, on vous rappelle que votre personnage se réveille dans un Tokyo ravagé par une apocalypse qui porte le nom de Da'at. Le monde est envahi par les démons. Sauvé de leurs griffes par un mystérieux samaritain, notre héros fusionne avec lui pour donner naissance à une entité surpuissante : le Nahobino. Et même si c'est quand même, entre nous, un bon nom à la con qui ressemble plus à un jeu de société de chez Wish, le Nahobino va aller poutrer du démon par douzaines.On a hâte de lire ce que Vincent en a pensé.