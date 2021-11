Game & Watch: The Legend of Zelda est sorti

Publié le Lundi 15 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et il est cher

Dans sa volonté de faire revivre le format Game & Watch, mais en collant dedans de vieux jeux cette fois-ci, Nintendo vient de sortir un nouveau modèle.Après le Game & Watch Super Mario Bros, c'est le Game & Watch The Legend of Zelda qui est disponible dans le commerce. Ce sont carrément 3 jeux qui sont inclus : The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et la version Game Boy de The Legend of Zelda: Link's Awakening.Ajoutez une horloge inspirée de The Legend of Zelda, un minuteur inspiré de Zelda II: The Adventure of Link, et une version de Vermin, le jeu Game & Watchn, avec Link à la place du personnage.Prix de vente, 50 boules.