Publié le Lundi 15 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

I'm a sailor man

Aujourd'hui, on vous présente Trading Time: A Croak Tale, un petit jeu d'aventure et plateformes signé Merge Games. Le jeu vient de s'offrir une démo gratuite, ou un prologue, si vous préférez, puisque c'est le nouveau terme...Il est disponible sur Steam Trading Time: A Croak Tale vous entraîne sur un archipel d'îles paradisiaques peuplées de... grenouilles. Vous allez explorer ces îles et aider vos nouveaux amis qui ont tous besoin d'aide. De leur côté, ils vous aideront à réparer votre bateau pour reprendre la mer.Mignon, sympa, un jeu à découvrir. Le jeu complet devrait sortir avant la fin de l'année.