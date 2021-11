Willow débarque en série sur Disney+ en 2022

Publié le Lundi 15 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le dormeur du Val

Formidable film réalisé par Ron Howard en 1988, Willow est de ces oeuvres fondatrices de l'Heroic-Fantasy au cinéma. Fabuleux mélange d'action, de combats et de magie, avec un casting d'enfer, Willow a marqué toute une génération de spectateurs à son époque.Bonne nouvelle (enfin on espère) : le film va être adapté en série sur Disney+. En guise d'adaptation, il s'agira d'une suite. Warwick Davis, le personnage principla, reprend son rôle quelques 34 ans plus tard...C'est ce dernier qui a d'ailleurs dévoilé le nouveau casting de la série, dans une vidéo pleine d'humour, mais qui laisse une pointe de déception : Willow sans Val Kilmer, vraiment ?