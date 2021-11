(TEST) Call of Duty : Vanguard (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 15 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour au front

Après quelques années à moins me plonger dans les FPS et plus particulièrement dans la série Call of Duty dont j'étais pourtant friand, j'ai décidé de repartir au front avec ce nouvel opus, Call of Duty Vanguard.Je sentais qu'il était temps d'aller poutrer du méchant, quel qu'il soit, et il est nazi pour cette fois. Ça tombe bien, j'ai l'habitude flinguer du nazi depuis des années.C'est donc la fleur au fusil que j'y suis allé. Mais une fleur venimeuse et pleine d'épines.Sauf que...