- Death’s Gambit’s: Afterlife sur Nintendo Switch début 2022

Publié le Lundi 15 novembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Zoulie édition

Meridiem Games et Microids Distribution France sortiront la Definitive Edition, version boîte, de Death’s Gambit’s: Afterlife, début 2022 en Europe.Dans ce jeu de platefomes 2D, à la difficulté bien corsée, vous incarnez Sorun, le bras droit de la mort, bien décider à affronter les gardiens immortels dans le but de purger son âme.Même si une purge, en médecine, c'est un poil différent, hein. Alors on ne dira rien.Reste que cette édition définitive comprendra un artbook, un poster recto-verso et une boîte spéciale.