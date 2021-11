Eville, un jeu de déduction sociale

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Eville dead ?

Dans le petit village médiéval d'Eville, un meurtre a été commis. Il va falloir découvrir qui en est à l'origine... ou tout simplement être assez rusé pour éviter la vindicte populaire et passer la nuit en vie...Développé par le studio indépendant VestGames, Eville est un jeu de déduction, en multijoueur, qui sortira en accès anticipé sur Steam début 2022.Les joueurs se verront assigner des rôles de manière aléatoire. Maire, trappeur pour poser des pièges et capturer le meurtrier, détective pour trouver le coupable, diffamateur pour semer le bazar dans le village...Un cycle jour/nuit permettra au meurtrier d'assassiner les gens dans leur sommeil, puisque les villageois vivront au rythme des jours qui passent, vaquant à leurs occupations dans la journée et allant se coucher le soir.Mais attention, certains fantômes peuvent parler...J'avoue, on est intrigué par le jeu et on y jettera un coup d'oeil dès qu'il sera disponible.