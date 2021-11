Halo Infinite : la bêta multijoueur disponible dès maintenant pour tous

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le Maître Chef prêt à l'action

Pour finir de fêter en beauté ses 20 ans, Xbox a décidé de lancer la bêta multijoueur de Halo Infinite dès maintenant, et pour tous.Si le jeu sort le 8 décembre, vous pourrez donc tâter du multi dès à présent. Cette bêta contient l'intégralité du mode multijoueur. Tout le contenu de la Saison 1 est inclus : cartes, modes de base, possibilités offertes par l’Académie et Battle Pass. Cette saison 1 durera jusqu'au 2 mai 2022.Cette bêta est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Et votre progression sera sauvegardée pour le lancement officiel du jeu.Vous pourrez trouver toutes les infos détaillées, en anglais, sur la page officielle de Halo Infinite