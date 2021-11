Souldiers, le metroidvania retro dévoile son gameplay

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Souldier of misfortune

Parcourez le royaume de Terragaya, terre mystique à la frontière entre la vie et la mort, pour gagner votre liberté. Vous pourrez choisir d'être un éclaireur, un archer ou un mage, pour faire face aux innombrables dangers qui vont croiser votre route...Metroidvania mêlant plateformes et casse-têtes, exploration et combats, Souldiers est un jeu rétro en 16 bits qui sortira au printemps 2022 sur PC et Nintendo Switch.Une première vidéo de gameplay a été diffusée. L'occasion de découvrir un peu plus le titre.