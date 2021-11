F1 2021 vous entraîne à Djeddah

Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le retour de Djeddah

EA et Codemasters célèbrent la saison de F1 par une nouvelle mise à jour gratuite ajoutant le circuit de Djeddah. Après Immola et Portimao, également offerts via des mises à jour, Djeddah est un circuit long mais rapide, qui se trouve en Arabie Saoudite.D'autre part, EA annonce que le jeu sera en promotion pour le Black Friday, à partir du 19 novembre. Une version d'essai pour les consoles PlayStation et Xbox est également téléchargeable dès à présent, pour tester le jeu avant de l'acheter.Et voici à quoi ressemble le nouveau circuit :