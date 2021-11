Publié le Mardi 16 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Petit Trôo

Call of Duty: Vanguard (PS5) Call of Duty: Vanguard (PS4) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4) Call of Duty: Vanguard (Xbox One)

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Marvel's Guardians of the Galaxy

Call of Duty: Vanguard Far Cry 6 Riders Republic

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Far Cry 6

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 GTA V Edition Premium

Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2 Super Mario 3D Land Selects

Age of Empires IV FIFA 22 Microsoft Flight Simulator

Cette semaine encore, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 44ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Petit Trôo, un fromage de vache au lait pasteurisé, à pâte molle à croute fleurie, originaire du Vendômois (Loir-et-Cher).Call of Duty Vanguard débarque en trombe sur quasiment tous les tops de vente. Pas certain, vu sa qualité, qu'il se maintienne longtemps, mais au moins, il est là. Petite surprise, les ventes sur PS5 sont supérieures aux ventes sur PS4... Ce qui veut dire que vous avez quand même réussi à trouver quelques consoles...Voici lepour la semaine du 25 au 31 octobre 2021 :