Hammerting : le simulateur de nain est sorti

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Team17 et Warpzone Studios viennent de sortir un simulateur de nains. Ou tout comme. Vous êtes à la tête d'une communauté de nains qui explorent, construisent, fabriquent et minent pour développer leur forteresse. Le but étant de passer d'un petit groupe de nains à un véritable royaume souterrain.Gaffe à ce putain de dragon, quand même.Hamerting est disponible sur Steam, Epic Games et Gog.com dès à présent.