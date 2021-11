CountryBalls Heroes : les couilles sont sorties !

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Attentat à la pudeur

Countryballs Heroes est un jeu de stratégie qui vient de sortir sur Steam en version finale. Il s'agit d'un jeu de gestion et de combat stratégique au tour par tour.Vous allez incarner un héros et prendre la tête d'une armée pour dominer le monde, rien que ça. Et assurer des livraisons de vockat, aussi.parce que c'est un jeu polonais.Les factions disponibles sont les USA, la Russie, la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne et la Pologneball. Chaque personnage a des compétences spécifiques.33 héros différents, 2 campagnes solo, 10 scernarii supplémentaires, plus de 50 sorts, plus de 40 bâtiments, un mode multi... Que demande le peuple ?