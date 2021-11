Dragon Ball : The Breakers, un nouveau jeu multijoueur asymétrique

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de cassos

Bandai Namco a annoncé le développement d'un nouveau jeu multijoueur asymétrique en ligne qui répond au nom de Dragon Ball : The Breakers. Que l'on peut traduire par La Couille du Dragon : les Cassos. A moins que ce ne soit les casseurs. Enfin c'est la même chose. D'un point de vue éthymologique du moins.Mais bref. La couille du dragon, les cassos sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022.Le jeu se déroule bien entendu dans l'unives du héros habillé en pyjama couleur Bouiygues Déconstruction, mais dans la partie Xenoverse de l'aventure. Un joueur pourra incarner un Méchant et les 7 autres, des Survivants sans superpouvoirs.Plus de détails et de précision sur le jeu sont à venir, notamment le lien qui existe entre les sauvegardes du jeu et celles de votre exemplaire de Xenoverse 2. Qui ? Pourquoi ? Comment ? Dans quel état j'ère ? Les réponses au prochain épisode.