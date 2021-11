Marsupilami : Le Secret du Sarcophage est disponible

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Qu'on en fasse des sacs à main !

Edité par Microids, le jeu vidéo Marsupilami : Le Secret du Sarcophage est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.Le jeu vous met dans la peau non pas de l'horripilant macaque léopard à longue queue, mais dans celle de ses trois non moins pénibles rejetons, Punch, Twister et Hope. Nos trois mini marsus ont ouvert un sarcophage hanté et libéré une terrible malédiction sur la Palombie. Quand je vous dis que les enfants, c'est rien que des emmerdes.Il va donc falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Un jeu familial, bien entendu.Dans ce jeu de plateforme en 2.5D, vous pourrez utiliser la queue des Marsupilamis pour attaquer les ennemis, pour vous balancer à des anneaux ou encore pour vous déplacer à toute vitesse comme Sonic.