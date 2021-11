Serial Cleaners : nettoyez des scènes de crime

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Appelez-moi Winston Wolfe

Serial Cleaners est un jeu développé par Draw Distance et édité par 505 Games, dans lequel vous incarnez un nettoyeur de scènes de crimes qui agit pour le compte de la mafia.Plusieurs personnages, chacun avec ses capacités et son style, dont disponibles. A vous de choisir le bon, au bon moment.Il s'agit de la suite de Serial Cleaner, sorti en 2017 et qui vous transposait dans les années 70. Ici, rendez-vous dans le New-York des années 90. Les graphismes seront également plus travaillés. Un nouveau personnage a été dévoilé.Sortie sur PC et consoles en 2022.