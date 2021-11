Riot Forge lance Ruined King: A League of Legends Story et Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sous division de Riot, Riot Forge vient de lancer deux nouveaux jeux tirés de l'univers de League of Legends. Les deux jeux, Ruined King: A League of Legends Story et Hextech Mayhem: A League of Legends Story ont été développés respectivement par Airship Syndicate et Choice Provisions.Ruined King: A League of Legends Story est un RPG solo au tour par tour sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store, vendu au prix de 29,99 €. Une édition deluxe numérique est également disponible pour 10 € de plus et offre divers objets bonus. Il sera prochainement disponible sur PS5 et Xbox Series.Le jeu prend place dans deux régions de Runeterra : Bilgewater, une ville portuaire avec son lot de chasseurs de monstres marins, de gangs autres contrebandiers, et les Îles obscures, recouvertes par la Brume noire, qui corrompt tous ceux qui la touchent. Vous devrez composer une équipe avec, entre autres, plusieurs personnages connus des fans : Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke.Hextech Mayhem: A League of Legends Story, quant à lui, est un runner musical disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store, vendu au prix de 8,99 €. Il sera même disponible sous peu sur l'application mobile Netflix.Vous y incarnerez Ziggs, armé de ses nombreuses bombes qui lui permettent de se frayer un passage et de désarmer ses ennemis.