Spider-Man : No Way Home présente tous ses personnages dans la dernière bande-annonce

Publié le Jeudi 18 novembre 2021 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Il en a mis partout

Sony et Marvel vont dégainer le 15 décembre prochain Spider-Man : No Way, le dernier volet de la "trilogie" Spider-Man dans le MCU.Au programme de ce volet, les conséquences de la révélation de l'identité du tisseur sur sa vie, un sort de Dr Strange qui part en sucette et l'arrivée, en provenance d'univers parallèles, des célèbres ennemis de l'homme-araignée.Dites bonjour à Dr Octopus, au Bouffon Vert (peut-être même 2 versions), à Electro, au Lézard et à SandMan. Tiens, on arriverait presque aux Sinister Six. Manquerait plus que Venom et Vulture et tout le monde serait là.Enfin, presque tout le monde puisque Tom Holland l'assure : Tobey Maguire et Andrew Garfield NE SERONT PAS DANS LE FILM.On veut bien le croire.Mais une image de la version espagnole de la bande-annonce, coupée dans les autres versions, montre clairement Lézard se prendre une mandale par un personnage clairement effacé numériquement dans la dernière scène.Alors, soit Susan Storm ou Miles Morales se joignent à la bagarre, soit Sony et Marvel veulent tenter de garder secret une chose que tout le monde sait depuis des mois…