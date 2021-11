(TEST) Marvel's Guardians of the Galaxy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Publié le Mercredi 17 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Aux commandes de l’équipe la plus dysfonctionnelle de la galaxie

Dès l'annonce du jeu Marvel's Guardians of the Galaxy, la question s'est posée à la rédaction : Qui allait le tester ? Vous me connaissez maintenant : toujours prompt à laisser le boulot aux autres si je peux, j'ai déclaré forfait très vite. Vincent, un temps intéressé, a préféré finalement décliner l'invitation parce que bon, y'a plein de jeux Nintendo à tester et qu'à choisir, il préfère.De fil en retrait, ne sont restés que Théo et Sylvain en lice. Sylvain a fait les gros yeux, menacé vitupéré et crié très fort. Seulement difficile de faire le poids face à un type qui a la taille de Groot version adulte quand, soi-même, on ressemble à un Porg.Donc, Théo a testé Marvel's Guardians of the Galaxy. Et puis c'est tout.