- Heavenly Bodies, un jeu dans l'espace sur PC, PS4 et PS5

Publié le Jeudi 18 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Est-ce qu'on nous entendra crier ?

Heavenly Bodies est un petit jeu indé signé 2pt Interactive qui sortira sur PC, PS4 et PS5 le 7 décembre prochain.Dans ce jeu, vous allez suivre un cosmonaute, spationaute ou astronaute, c'est au choix, dans des missions périlleuses dans l'espace, avec une contrainte particulière : nous sommes dans les années 70.Différents défis sont au rendez-vous, le tout dans un enviro zéro gravité et avec la possibilité de mourir comme une merde à tout instant, bien entendu.Notez que les missions sont toutes inspirées de véritables missions. Mieux que ça : on peut faire coucou avec son personnage, comme vous le montre la vidéo.