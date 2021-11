- Vaporum: Lockdown, un nouveau RPG dungeon-crawler Steampunk

Publié le Jeudi 18 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un titre qui n'a rien à voir avec la cigarette élecronique

Prenant son inspiration dans les classiques des années 90, Vaporum: Lockdown est un nouveau RPG dungeon-crawler. Il est prévu pour le 10 décembre, sur PS4, PS5 et Xbox One. Il s'agit d'une préquelle au jeu Vaporum sorti en 2017.Le joueur va incarner Ellie Teller, un scientifique qui tente de survivre, coincé dans la tour d'Arx Vaporum. Vous allez devoir trouver des armes, des gadgets, améliorer votre équipement et combattre, le tout dans une ambiance Steampunk.A découvrir brièvement en vidéo :