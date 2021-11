- Decisive Campaigns: Ardennes Offensive, un wargame dans les bois

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Promenons-nous y, pendant que le loup n'y est pas

Matrix Games vient de sortir Decisive Campaigns: Ardennes Offensive, un nouveau wargame qui se déroule, comme son nom l'indique, dans les Ardennes, lors de la bataille du même nom qui se déroula durant la Seconde Guerre Mondiale. Et c'est entre décembre 1944 et janvier 1945 que vous allez être projetés sur les lieux.Il s'agit du quatrième opus de la série Decisive Campaigns, jouables chacune indépendamment. C'est un wargame classique, avec une longue campagne solo mais aussi divers petits scenarii indépendants.Allez, on va poutrer du nazi, c'est notre passe-temps préféré.