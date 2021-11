Wolfstride, un RPG de combat de mechas

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Goldorak, go !

Wolfstride est un RPG de combat de mechas au tour par tour, développé par le studio brésilien Ota Imon Studios et édité par Raw Fury. Il est prévu sur Steam dès le 7 décembre.Le jeu propose des graphismes en noir et blanc, parce qu'au brésil, la télé couleur n'est pas encore sortie. L'histoire est celle de trois anciens Yakuzas qui héritent d'un mecha tout pété et qui décident ensemble de le retaper pour le faire participer à des combats, dans le but d'intégrer le tournoi ultime, plus grosse compétition de la planète, l'Ultimate Golden Gold Tournament.Et bien entendu, on a une bande-annonce.