- Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith annoncé pour le 14 décembre

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas se sentir obligé, hein...

Legacy of the Sith, la nouvelle extension de Star Wars: The Old Republic, est annoncée pour le 14 décembre. Rappelons que Star Wars: The Old Republic est un jeu signé Bioware, sorti en 2011 sur PC...C'est un MMO aujourd'hui très largement abandonné par les joueurs et ce depuis un bon moment. Mais force est de constater que certains s'y accrochent encore, puisque EA a décidé de sortir une nouvelle extension pour le jeu...Legacy of the Sith proposera un nouvel arc narratif autour de Dark Malgus, un Sith. Il arrivera avec de nouveaux styles de combat et de nombreuses améliorations d'ergonomie pour le jeu.Allez comprendre.