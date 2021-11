- Seven Knights 2 arrive sur PC

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Seven, ça se finit en tête coupée, non ?

Suite du jeu de rôle mobile, Seven Knights 2 est désormais disponible sur PC. Il est cross-plaform avec les version iOS et Android.Seven Knights 2 se déroule 20 ans après le jeu Seven Knights. Cette nouvelle histoire va vous permettre de jouer les Mercenaires de l'aube, dirigés par Lene, la fille d'Eileene, membre des Seven Knights et que l'on a pu apercevoir dans le premier opus. Les Mercenaires de l'aube vont traverser le monde pour retrouver Rudy, le dernier membre des Seven Knights.A découvrir sur le site officiel