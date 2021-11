- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 officialisé pour 2022

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu sera forcément meilleur que la boisson

Milestone et Feld Entertainment ont annoncé la sortie de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 pour le 17 mars 2022. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Les développeurs annoncent d'ores et déjà un mode carrière retravaillé, plus réaliste et immersif. Les joueurs pourront débuter en 250SX Futures Class pour se faire la main sur le jeu et ensuite passer pro. Une nouvelle fonctionnalité, Rider Shape System, influencera le comportement du pilote en cas de chute ou de blessure. Les entraînements seront également revus ; certains seront spécifiques à la récupération.Le jeu sera également fourni avec un éditeur de circuits. On espère que le résultat sera plus réussi que l'opus précédent, en tout cas