(TEST) Monster Energy Supercross 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 27 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Il avait pourtant tout pour réussir...

On oublie parfois, ou du moins, les développeurs oublient parfois qu'un jeu vidéo, c'est avant tout un produit de loisir destiné à prendre du plaisir.Une difficulté mal dosée ou un gameplay défaillant et le plaisir s'envole, laissant place à la frustration et à la déception.Sylvain voulait vraiment aimer Monster Energy Supercross 4. Il voulait en faire le fer de lance de sa future carrière de pilote professionnel.Et bien c'est raté.