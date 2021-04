Xuan Yuan Sword 7 : un RPG chinois débarque en occident

Publié le Mardi 27 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Quand la Chine toque...

Xuan Yuan Sword 7 est le nouvel opus d'une série très populaire en Chine. Il est annoncé sur PS4 et Xbox One cet été, en mandarin sous-titré français, anglais, allemand, russe et espagnol.Ce RPG à base de combats en temps réel et qui s'appuie sur de nombreuses cinématiques et une narration soignée raonte l'histoire d'un épéiste, Taisi Zhao, qui doit combattre pour protéger sa famille et découvrir ce qui menace la Chine.Entre légendes de la Chine ancestrale et réalités historiques, Xuan Yuan Sword 7 vous renvoie plus de 2000 ans en arrière, vers la fin du règne des Han.