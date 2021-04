Scavengers en accès anticipé dès demain

Publié le Mardi 27 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je voudrais être un bonhomme de neige

Scavengers est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique enneigé. Deux équipes de joueurs vont s'affronter pour la possession d'un territoire. Dans ces décors enneigés, évoluent en plus des animaux sauvages et potentiellement dangereux...Ce shoot en vue extérieure où se mêlent PvE (joueur contre environnement) et PvP (joueur contre joueur) est signé Midwinter Entertainment.Il est prévu pour 2021 sur PC, PS4 et Xbox One dans un premier temps. Et bonne nouvelle : l'accès anticipé débute demain soir sur PC, via Steam