Falcon et le soldat de l'hiver, la critique de l'épisode 6

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est la fin

Falcon et le soldat de l'hiver, c'est déjà fini. Sylvain nous livre donc la critique de ce dernier épisode. Il va devoir maintenant ronger son frein en attendant la sortie de la prochaine série Disney Marvel, Loki...Mais de son point de vue, Falcon et le soldat de l'hiver, c'était quand même vachement bien, même si on reste au final un peu sur sa faim...