- Scarlet Nexus s'offre deux vidéos de gameplay

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Sans O'Hara

Signé Bandai Namco Studios,Scarlet Nexus est un action-RPG japonais. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One et PC. Et ce sera pour le 25 juin prochain.Vous allez suivre deux personnages, Yuito Sumeragi et Kasane Randall, deux membres de la BEA, une brigade spéciale, créée dans la ville de Néo-Himuka. La BEA signifie Brigade d’Elimination des Autres. Et les autres sont une nouvelle forme de vie qui a débarqué de l'espace et a attaqué le cerveau de toutes les créatures vivantes, dont les humains.La BEA est composée exclusivement de personnes dotées de capacités extrasensorielles.Deux vidéos ont été dévoilées, montrant les capacités de Kasane et Yuito, en combat.