- Judgment sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Mon katana dans ta gueule

Spin-off de la série Yakuza, dont il reprend le gameplay, Judgment est sorti en 2019 sur PS4. Le jeu vient de sortir sur PS5 et sur Xbox Series dans des versions remasterisées. Au menu, des graphismes améliorés, 60 fps et des temps de chargement raccourcis.Vous y incarnez Takayuki Yagami, un détective privé cherchant à élucider une série de meurtres étranges, en lien avec la célèbre pègre japonaise, dans les désormais fameuses rues du quartier fictif de Kamurocho.A découvrir dans une vidéo de lancement... et vous pouvez aussi relire notre test