- Space Commander: War and Trade débarque sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La gloire et la guerre

Inspiré par les anciens ténors du genre, comme Elite, le jeu Space Commander: War and Trade vous propulse dans la peau d'un commandant de vaisseau spatial qui va chercher fortune et gloire en remplissant des missions, parfois au péril de sa vie, dans toute la galaxie.Ce jeu solo va vous permettre d'engranger un maxmimum d'argent pour faire grossir votre flotte d'appareils, acheter des cargos de transport, des vaisseaux de combat, des bombardiers... et partir à l'autre bout de la galaxie, explorer de nouvelles planètes...A vous de choisir entre rester dans le droit chemin, être un marchant, un mercenaire ou même devenir le nouvel Al Capone de l'espace...Space Commander: War and Trade sort sur Nintendo Switch le 13 mai prochain.