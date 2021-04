Lost Words: Beyond the Page : Interview exclusive de Rhianna Pratchett

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Découvrez le métier de scénariste de jeux vidéo

Nous avons pu interviewer Rhianna Pratchett, à l'occasion de la sortie du jeu Lost Words: Beyond the Page. Elle nous parle du métier de scénariste de jeux vidéo, de son implication - et de son travail - sur le titre...Et bien entendu, nous n'avons pas résisté au plaisir de lui poser quelques questions plus personnelles...De quoi peut-être vous donner un peu plus l'envie de découvrir cet excellent jeu, soit dit en passant.