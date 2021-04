- Blood Bowl 3 : les orques noirs dévoilés

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Sauvez Willy ?

Je n'y peux rien. L'orthographe est bonne : on peut écrire "orque". Mais j'avoue lui préférer "Orc". Parce que quand on m'annonce que les "orques noirs débarquent dans Blood Bowl 3", je me demande direct ce que Willy vient foutre dans un jeu vidéo fantasy...Bref, orc pour les monstres pas beaux et orque pour les épaulards pas gentils (parce que non, un épaulard n'est pas une gentille mignonne petite baleine, mais une grosse saloperie de tueur) pour ne pas se mélanger les pinceaux.Et donc, les orcs noirs débarquent dans Blood Bowl III. Spécilistes de l'esquive et de la vitesse, ils sont aussi réputés pour leur violence.La preuve en vidéo.