Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

N'essayez pas de faire du wheeling

MotoGP 21 est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est signé Milestone et Dorna Sports S.L.Cette nouvelle édition 2021 vous permet de vivre l'édition 2021 du championnat du monde du Grand Prix moto. Les nouvelles consoles proposent une résolution dynamique jusqu’en 4K et 60 FPS, mais également des temps de chargement réduits et une amélioration des effets de lumière. Elles peuvent également accueillir jusqu’à 22 joueurs en ligne.Nouvelles mécaniques de jeu, graphismes améliorés, IA retravaillée... le jeu propose également un mode carrière agrémenté d'un éditeur de moto.