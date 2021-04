- After the Fall : le FPS multi en VR sortira aussi sur Occulus Quest

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Plus on on est de fous...

FPS signé Vertigo Games, After the fall sortira cet été sur PS VR et sur PC VR. Il sera disponible sur l'Oculus Quest. Ce jeu multijoueur en coop à 4 se déroule dans un Los Angeles post-apocalyptique façon années 80.Terrés sous terre alors que le monde est recouvert de glace, les humains tentent parfois des sorties pour trouver de l'équipement. Mais ils doivent alors faire face à des hordes de monstres...Le jeu sera cross-platform. Autrement dit, joueurs PC et PS4 pourront jouer ensemble.