Biomutant dévoile son monde

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un bout de ci, un bout de ça...

Biomutant, édité par THQ Nordic et développé par Experiment 101, sortira le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée. Elle met l'accent sur le monde du jeu.On vous rappelle que Biomutant vous permettra de contrôler es animaux anthropomorphes. Vous pourrez les améliorer grâce à des implants cybernétiques, dans le but d'augmenter leur puissance. Vous pourrez même remplacer certains de leurs membres pour qu'ils soient plus forts, plus résistants, plus mortels.Un jeu qui va plaire à PETA.