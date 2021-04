- Necromunda: Hired Gun, un FPS bourrin

Publié le Jeudi 22 avril 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Et on aime ça

Parce que ça fait longtemps qu'on n'a eu un bon petit FPS bien bourrin à se mettre sous la dent, on attend avec impatience Necromunda: Hired Gun, le prochain jeu signé Focus Home Interactive et StreumOn Studio.Ce FPS se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000 et vous propose d'incarner un chasseur de primes, accompagné de son cyber-toutou. Le but est simple : flinguer les bandits, ceux dont la tête est mise à prix, et vous faire des petits extras en exterminant le reste du gang au passage. Vous pourrez augmenter vos capacités grâce à des implants cybernétiques.Allez, hop, vidéo.